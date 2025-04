"Nelle tue mani" di Matteo Pugliese, l'omaggio al Cenacolo di Leonardo

Roma, 18 apr. (askanews) - Sarà aperta anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta a Roma, la mostra di Matteo Pugliese "Nelle tue mani: gesto, arte, materia", una personale con oltre cinquanta pezzi che si collega idealmente all'opera "Gravitas" dello scultore già presente nella collezione di Fondazione Elena e Claudio Cerasi che proprio a Palazzo Merulana ha casa.

Il titolo della mostra richiama un'opera del 2019, venti mani che si rifanno direttamente al Cenacolo di Leonardo, una reinterpretazione realizzata per il cinquecentenario del capolavoro custodito a Santa Maria delle Grazie a Milano. Pugliese fa dialogare gli apostoli e Cristo, con le mani, nel momento in cui Gesù pronuncia le parole: "In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà". .

"Ho visto nel Cenacolo che tutto il pathos, tutta la tragicità dell'affresco di Leonardo è trasmesso dalle mani che dialogano, esprimono paura, curiosità, tormento, e mi è venuta naturale l'idea di catturare solamente il linguaggio delle mani. Al di là di questo spesso nelle mie opere affido l'emotività alle mani, sono un alfabeto completo e spesso il veicolo per trasmettere le mie emozioni" spiega lo scultore.

Il progetto espositivo, firmato da Carmen Sabbatini e realizzato in collaborazione con Coop-Culture, che gestisce Palazzo Merulana, raccoglie opere già esposte in molte città del mondo da New York a Hong Kong e si snoda in quattro sezioni: Extra Moenia, I Custodi, Scarabei, Pachamama, quest'ultima dedicata all'archetipo della Grande Madre.

"A me piace lavorare d'istinto, di pancia, e questo si trasmette o così mi dicono gli amici e i collezionisti, che c'è un'emozione diretta, franca e senza troppe sovrastrutture" aggiunge Pugliese.

La mostra a Palazzo Merulana sarà aperta fino al 6 luglio 2025.