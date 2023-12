Nel Lago di Nemi una dispensa enogastronomica a 15 metri profondità

Roma, 14 dic. (askanews) - Il 15 dicembre, nella Tenuta Catarci, nel comune di Nemi, avverrà l'immersione dei prodotti tipici dei Castelli Romani in assenza di ossigeno e senza uso di energia elettrica. Un'occasione che vedrà l'immersone di anfore contenenti una selezione esclusiva di prelibatezze locali a una profondità di 15 metri. Questi tesori culinari saranno mantenuti sott'acqua per un periodo di due mesi, per un'esperienza di maturazione unica.

Il sindaco di Nemi Alberto Bertucci: "Dopo il riconoscimento e l'ingresso del Comune di Nemi nei Borghi più belli d'Italia, prosegue l'iniziativa dell'immersione del vino doc Roma in maturazione sui fondali del Lago di Nemi. A questo si aggiunge la dispensa di Caligola, ovvero i prodotti tipici locali".