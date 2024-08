Roma, 1 ago. (askanews) - "45 verticale: 'Non conviene lasciare le chiavi di casa quando vai in vacanza se ce l'hai come vicina' Salis! Bravi". Ironie sull'europarlamentare Ilaria Salis nel "Cruciverba dei Patrioti", durante il lancio della campagna estiva di informazione sulle riforme del governo Meloni con il il responsabile del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d'Italia (FdI), Giovanni Donzelli.