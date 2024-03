Nave contro un ponte a Baltimora, crollato il Francis Scott Key Bridge

Baltimora, 26 mar. (askanews) - Si cercano in acqua almeno 20 dispersi dopo il crollo del Francis Scott Key Bridge, un lungo ponte in acciaio sul fiume Patapsco, a Baltimora, nel Maryland (Stati Uniti), dopo che una nave portacontainer in difficoltà , battente bandiera di Singapore e appartenente alla Grace Ocean Private Ltd, si è schiantata contro uno dei piloni prendendo fuoco e facendo cadere in acqua diversi veicoli.

Secondo i vigili del fuoco della città americana, una squadra di subacquei è impegnata nelle operazioni di ricerca e salvataggio nell'acqua molto fredda del fiume, con circa 9 gradi Celsius; una situazione che offre poche possibilità di salvezza. Al momento si ha notizia di due persone tratte in salvo; una delle due non ha riportato ferite mentre l'altra è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto serie.

L'incidente è avvenuto in piena notte e la scena che si è presentata ai soccorritori alle prime luci dell'alba era a dir poco catastrofica. L'intera struttura in acciaio del ponte è collassata cadendo in acqua e, in prossimità del luogo dello schianto, si è accartocciata sulla prua della nave semi-affondata.

Ancora non sono note le cause dello schianto, sotto indagine ma le autorità locali hanno escluso la pista del terrorismo.