Nave Amerigo Vespucci e Villaggio Italia in viaggio verso Mumbai

Milano, 25 nov. (askanews) - Dopo Phuket in Thailandia, Nave Amerigo Vespucci, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è in navigazione nelle acque dell'Oceano Indiano verso Mumbai, principale piazza commerciale e finanziaria dell'India e maggior centro indiano di produzione cinematografica.

Lo storico veliero della Marina Militare sosterà a Mumbai per la prima volta nei suoi 93 anni di storia, dal 28 novembre al 2 dicembre affiancata dal Villaggio Italia, la "Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze italiane fortemente voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 Ministeri.

A Mumbai, 28esima tappa del Tour Mondiale Vespucci e quinto appuntamento con il Villaggio Italia, saranno presenti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso; il Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago su delega del Ministro della Difesa; l'Ambasciatore d'Italia in India S.E. Antonio Bartoli; il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino e Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell'iniziativa.