Nautica, Nerea Yacht porta al Salone di Genova NY40 Veloce

Genova, 20 set. (askanews) - Elegante, performante e customizzabile, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Nerea Yacht ha portato al Salone Nautico di Genova l'ammiraglia NY40 Veloce, l'ultima creazione di Dario Messina che, dopo il successo registrato al debutto internazionale, è pronta a conquistare armatori e appassionati italiani.

NY40 Veloce evidenzia ancora una volta la centralità del benessere dell'armatore nei progetti di Nerea Yacht. Un benessere a 360° che, in quest'ultima espressione del cantiere marchigiano, trova riscontro anche nella realizzazione di soluzioni tecniche volte a migliorare le prestazioni e di stile per appagare i gusti più raffinati.

L'anima sportiva e dinamica di NY40 Veloce trova la sua massima espressione nelle linee esterne e nella navigazione, grazie alla carena a "V", progettata dalla Zuccheri Yacht Design e ai 3 motori Mercury V10 400hp AMS DS XL, che le consentono di raggiungere una velocità di ben 48 nodi.

"Arriviamo col fuoribordo - sottolinea Dario Messina, fondatore di Nerea Yacht - non più con l'entrofuoribordo e presentiamo questa imbarcazione con 1.200 cavalli totali e con una velocità di punta di 48 nodi. Quindi una barca completamente diversa, sportiva, che mantiene la sua fermezza nell'eleganza, nei dettagli che andiamo a ricercare, e abbiamo praticamente presentato questa versione qui strizzando un po' l'occhio anche verso il mercato americano perché con i fuoribordo andiamo a toccare anche un'altra parte di clientela che ci interessava e che mancava nel nostro pacchetto. L'imbarcazione rimane sullo stesso stile di Nerea ma soprattutto all'interno dove abbiamo le cabine, con l'utilizzo dei nostri materiali che ormai conosciamo".

NY40 Veloce è stata definita dagli esperti del settore come la barca "che respira", per l'utilizzo di una resina naturale, tecnologica ed eco-sostenibile che permette la purificazione dell'aria. Una tecnologia sviluppata da Oltremateria che è stata insignita dal Quirinale con il 1° Premio Nazionale per l'Innovazione 2023 nella categoria Industria e Servizi Design Italiano.

"Si chiama Ecopur by Oltremateria - spiega il fondatore di Nerea Yacht - ed è un prodotto che noi utilizziamo a base di sali minerali, che va a fare le finiture negli interni della nostra imbarcazione e va praticamente a fare un ciclo continuo di pulizia e purificazione dell'aria. Quindi abbatte virus e batteri che sono presenti. Per la prima volta nel mondo nautico siamo noi come Nerea Yacht a portarlo a bordo".