Nato, Scholz: ottima decisione missili Usa a lungo raggio in Germania

Roma, 11 lug. (askanews) - Il cancelliere Olaf Scholz ha accolto con favore la decisione degli Stati Uniti di posizionare periodicamente missili a lungo raggio in Germania come un passo per aumentare la deterrenza.

"Gli Stati Uniti hanno deciso di dispiegare le capacità di attacco di precisione in Germania, che penso sia un'ottima decisione. E si inserisce in tutte le decisioni che abbiamo già preso", ha detto Scholz parlando con i giornalisti al summit Nato a Washington.

"È parte della deterrenza. Quindi garantisce la pace, ed è una decisione necessaria e importante al momento giusto", ha aggiunto.