Nato, in Lombardia un comando di forze prontamente impiegabili

Milano, 20 set. (askanews) - In un quadro di crisi sempre più profonde e a fronte di minacce sempre più concrete e significative, spiegate chiaramente durante il Summit Nato di Vilnius a luglio, l'Alleanza atlantica punta ancor di più sulla deterrenza e sulla difesa, condizioni irrealizzabili senza la presenza di forze prontamente impiegabili caratterizzate da elevata celerità di intervento.

E un importante Comando per realizzare tutto questo si trova in Lombardia. La NATO Rapid Deployable Corps Italy è un quartier generale multinazionale, con sede a Milano e comando operativo, presso la caserma "Ugo Mara" a Solbiate Olona. Un "cervellone" in grado di pianificare e gestire un ampio spettro di operazioni. Pertanto, NRDC-ITA è un comando multinazionale della NATO altamente qualificato e reattivo, che vede l'Italia come nazione leader, che oggigiorno è pienamente partecipe nell'impegno dell'Alleanza, volto a rafforzare la deterrenza e la difesa dei Paese membri, nonché a proiettare la stabilità oltre i propri confini.

Al comando è il Generale di Corpo d'Armata Lorenzo D'Addario.

La caserma, a Solbiate Olona, è la sede principale della comunità NRDC-Italia. Per garantire gli elevati standard di prontezza e rapidità di intervento, il complesso dispone di strutture di formazione di alta qualità e tecnologia e offre una serie di servizi di assistenza e supporto per i membri del servizio e le loro famiglie. Perché presso la Nato possiamo trovare uomini e donne molto professionali, e soprattutto una grande umanità.

Come dimostrato da questa comunità negli ultimi anni concorrendo all'emergenza COVID sul territorio e di recente, come di consueto, con l'evento benefico organizzato il 16 settembre in cui è stata raccolta una importante somma di denaro devoluta a favore dell'Associazione "Progetti Fantasia" di Busto Arsizio che aiuta e supporta bambini e ragazzi affetti da autismo.

Si tratta di un impegno, una missione, che in oltre vent'anni, vede NRDC-ITA pronta a concorrere al mantenimento della sicurezza internazionale e, allo stesso modo, in prima linea quando si tratta di aiutare il prossimo.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

Immagini: NRDC Italy