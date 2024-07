Nardella (PD): "Situazione carceri pessima"

Roma, 24 lug. (askanews) - "Il rapporto annuale sullo stato di diritto avrà delle ripercussioni sul dibattito nazionale: il tema carceri italiane è devastante. L'Italia spende 154 al giorno per ogni detenuto e di questi solo 6 riguardano il suo stato e solo 35 centesimi la sua rieducazione. Da questo punto di vista l'Italia ha un livello di inciviltà gravissimo", lo ha detto questa mattina Dario Nardella, eurodeputato PD, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Il comportamento del Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, che ha deciso di venire a Roma come prima missione nella sua nuova funzione, è di grande responsabilità e visione al contrario di Meloni, che invece ha votato contro isolandosi rispetto a un organismo fondamentale. Costa non ha risposto con linguaggio di scontro o di conflitto ma ha compiuto un gesto di grande responsabilità perché per il Consiglio europeo l'Italia resta un paese importante". E ha concluso: "Mi colpisce il posizionamento che il governo Meloni sta assumendo in Europa con il voto contrario sia a von der Leyen sia a Costa. La maggioranza politica che sostiene la von der Leyen vede come pilastri il PPE, socialisti e democratici. Se fosse tutto normale non si spiegherebbe lo scontro tra Forza Italia, che ha votato a favore di von der Leyen, e la Lega, che con i Patrioti ha votato contro. C'è una spaccatura oggettiva nella maggioranza che sostiene Meloni".