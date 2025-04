Industria Felix: premiate 100 imprese del Centro Italia e delle Isole

Milano, 30 apr. (askanews) - Sono 100 le imprese più competitive del Centro Italia e delle Isole che si sono distinte per performance gestionali e affidabilità finanziaria nell'ultimo anno fiscale.

La regione più premiata è quella delle Marche con 19 aziende, a seguire Lazio e Umbria con 17, Toscana e Sicilia con 13, Abruzzo con 11 e Sardegna con 10. I premi sono stati assegnati sulla base di una maxi inchiesta condotta su circa 70mila bilanci analizzati da Industria Felix Magazine, periodico di economia diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved. Il convegno si è tenuto martedì 29 aprile a Roma all'Università Luiss Guido Carli in occasione del 64° evento del Premio Industria Felix - L'Italia che compete.

"Non posso esimermi dal fare le più vive congratulazioni a tutti gli imprenditori che oggi hanno ricevuto il prestigioso premio Industria Felix, testimonianza di un'Italia che eccelle e del valore del Made in Italy, grande motivo di orgoglio per tutti noi", ha dichiarato Valerio Locatelli,

partner M&L Consulting Group. "Per quanto riguarda i fallimenti queste regioni hanno un numero di inferiore rispetto alla media nazionale e addirittura un paio di regioni hanno addirittura dei trend completamente opposti dove il numero di fallimenti è anche in negativo rispetto all'andamento precedente", ha affermato Gennaro Mogavero, Sales Director Cerved .

Qui di seguito i nomi delle 100 aziende premiate intervenute con imprenditori e manager, distinte per provincia in relazione alla sede legale.

ABRUZZO (11). Chieti (3): Deco S.P.A., F.Lli De Cecco Di Filippo - Fara San Martino - S.P.A., Walter Tosto S.P.A.. L'Aquila (5): All Service S.R.L., Celi Calcestruzzi S.P.A., Costruzioni Iannini S.R.L., Isweb S.P.A., Tenso Italia S.R.L.. Pescara (3): A.C.A. S.P.A. In House Providing, Rac-Fluid S.R.L., Texol S.R.L..

LAZIO (17). Frosinone (1): Klopman International S.R.L.. Latina (1): Polibox S.R.L.. Rieti (1): Acqua Pubblica Sabina S.P.A.. Roma (14): Aeroporti Di Roma S.P.A., Daikin Applied Europe S.P.A., Ecosystem S.P.A., Eni S.P.A., Esserre Pharma S.R.L., Femar Vini S.R.L., Fvt Capital S.R.L. (Negg Group S.R.L.), Gse S.P.A., Hqbuild S.P.A., L.C. Durante S.P.A., Prime For You S.R.L., Protos S.P.A., Servizi E Gestioni S.R.L., Thales Alenia Space Italia S.P.A..

MARCHE (19). Ancona (6): Azienda Vinicola Umani Ronchi S.P.A., Centro Marche Acque S.R.L., Distribuzione Elettrica Adriatica S.P.A., Smart Building Design S.R.L., Therm Acciai S.R.L., Vision S.R.L.. Ascoli Piceno (5): Ciip Cicli Integrati Impianti Primari S.P.A., Euro Servizi S.R.L., Fam Costruzioni S.R.L., Nanosystems S.R.L., Plastec S.R.L.. Fermo (3): Faip S.R.L., Itaci S.R.L., Sigma S.P.A.. Macerata (3): Blupura S.R.L., Distilleria Varnelli S.P.A., Fintel Energia Group S.P.A.. Pesaro Urbino (2): Nacatur International Import Export S.R.L., Samaplast S.R.L..

SARDEGNA (10). Cagliari (1): A.B.Med. S.R.L.. Nuoro (2): Milia S.R.L., Tipico S.R.L.. Oristano (3):Cooperativa Pescatori Arborea S.R.L., Se.Pi. Formaggi S.R.L., Sub-Service S.R.L.. Sassari (2):Delphina S.P.A., Sardaformaggi S.P.A.. Sud Sardegna (2): Industria Servizi Agroalimentari S.P.A., Leonardo Cae Advanced Jet Training S.R.L..

SICILIA (13). Agrigento (1): Azienda Agricola G. Milazzo Terre Della Baronia S.R.L. Società Agricola. Catania (4): Anastasi S.R.L., Etnaland S.R.L., Itel S.P.A., L.R. Flavours & Fragrances Industries S.P.A.. Enna (1): Bit Società Cooperativa A R.L.. Messina (2): F.Lli Branca S.P.A., Irritec S.P.A.. Palermo (1):Casa Di Cura Macchiarella S.P.A.. Ragusa (1): Ergon S.P.A.. Siracusa (1): Colleroni S.R.L.. Trapani (2):Alesi Antonino S.R.L., Cep Italia Sb S.R.L..

TOSCANA (13). Arezzo (1): Intertec S.R.L.. Firenze (5): Bartoli S.P.A., Buona S.P.A. Società Benefit, Laika Caravans S.P.A., Publiacqua S.P.A., Terranova S.R.L.. Grosseto (1): Società Agricola Terrantica S.R.L.. Lucca (2): Consorzi Energetici Industriali Riuniti Società Consortile A R.L., S.C.A. Società Catene Alberghiere S.R.L.. Pisa (2): Alkeria S.R.L., Cmed Aesthetics S.P.A.. Prato (1): Manteco S.P.A.. Siena (1): Newton Trasformatori S.P.A..

UMBRIA (17). Perugia (15): Allimep S.R.L., Camping Ville Degli Ulivi S.R.L., Ciam S.P.A., Emmepi Group S.R.L., I.L.E.S.P. S.R.L., Latel S.R.L., Le Vie Del Tartufo S.R.L., Litograf Editor S.R.L., Molitoria Umbra S.R.L., Rossi S.R.L., Splendorini Molini Ecopartner S.R.L., Studio Paris Engineering S.R.L., Susa S.P.A., Uka Blerim S.R.L., Umbragroup S.P.A.. Terni (2): Terni Reti S.R.L., Umbria Energy S.P.A..