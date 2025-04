Milano, 3 apr. (askanews) - Centinaia di sfollati a causa del terremoto si mettono in fila per la distribuzione di aiuti, tra cui acqua, riso e fagioli a Sagaing, in Myanmar. Molte nazioni hanno inviato aiuti e squadre di soccorritori in Myanmar da quando il terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito il paese del sud est asiatico. Le infrastrutture gravemente danneggiate, le comunicazioni irregolari e la guerra civile in corso hanno ostacolato gli sforzi umanitari.