Musumeci: per la gestione esequie del Papa ci sarà un commissario

Roma, 22 apr. (askanews) - Per la gestione delle esequie di papa Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo pontefice "confermo che sarà nominato un commissario, come avvenuto nel passato". Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, al termine della seduta lampo del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi durata circa 15 minuti. Il ministro ha annunciato che un primo provvedimento è stato approvato per 5 milioni di euro. Il commissario - secondo quanto si apprende - dovrebbe essere il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano.