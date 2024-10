Musk presenta il robot taxi guidato dall'intelligenza artificiale

Milano, 11 ott. (askanews) - Un'automobile dal design modernissimo con le portiere che si aprono ad ali di uccello. E al suo interno niente volante e pedali. E' il robot taxi a guida autonoma ideato da Tesla e presentato da Elon Musk a Los Angeles con un primo giro di prova a beneficio dei fotografi.

Questo veicolo elettrico senza conducente, che dovrebbe chiamarsi Cybercab, è guidato unicamente dall'intelligenza artificiale, molto più sicura di un pilota umano perché "non si stanca mai", ha detto Musk, " non si ammala e non sciopera".

Il taxi sarà prenotabile tramite una app e potrebbe costare meno di 30mila dollari. L'unico problema, oltre la produzione effettiva delle automobili, rimane a livello normativo. Da sapere se e quando le autorità approveranno la circolazione del Cybercab.