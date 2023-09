Musk parla di un "piccolo canone mensile" per X (ex Twitter)

Roma, 19 set. (askanews) - X, ovvero l'ex Twitter, potrebbe presto diventare a pagamento. Ad annunciarlo, lo stesso capo del social media e di Tesla, Elon Musk, che durante un colloquio con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu in California, trasmesso in diretta su "X", ha dichiarato che potrebbe essere un modo utile per eliminare i bot, cioè account automatizzati gestiti da software.

"La ragione più importante per cui stiamo passando a un piccolo pagamento mensile per l'utilizzo del sistema X è che è l'unico modo che mi viene in mente per combattere vasti eserciti di bot. Perché un bot costa una frazione di centesimo - un quarto, un decimo di decimo di centesimo - ma se qualcuno deve pagare anche solo qualche dollaro o qualcosa del genere, un importo minore, l'effetto del costo dei bot è molto alto" ha detto.

Di una possibile tariffa mensile per tutti gli utenti si vociferava da tempo, ma è la prima volta che è lo stesso Musk a parlarne in modo così esplicito. Si attende ora di sapere da quando entrerà in vigore.