Musica, a Milano la Conferenza Stampa dei Whiteshark

Roma, 27 mag. - A Milano, il 28 maggio, aIle ore 18, nel Circolo Culturale El Salvadanee, in Via De Amicis, 17, si terrà la Conferenza Stampa dei Whiteshark, talentuoso duo urban rap, i quali presenteranno il loro nuovo progetto musicale.

Daniele Scavetta, noto come Scave, e Simone Filipazzi, noto come Simoroy, componenti dei Whiteshark, prodotti dalla RM Production di Isabell Stasi, stanno riscuotendo, con i loro concerti, un notevole consenso. Si rivolgono soprattutto al pubblico giovanile mediante una modalità espressiva innovativa, in quanto le loro canzoni trattano tematiche sociali. I Whiteshark si affacciano, con grande scalpore, sulla scena musicale italiana, seguiti da numerosi fan, che li raggiungono provenendo da tutta Italia.

"Ciao a tutti, siamo Simoroy e Scave, i Whiteshark, e siamo felici di annunciarvi che, il 28 maggio, alle ore 18, presso l'anfiteatro El Salvadanee, in via De Amicis 17, a Milano, faremo una conferenza stampa. Ci sarà il nostro management RM Production e ci saranno alcuni giornalisti. Annunceremo delle chicche, alcuni spoiler su nuovi progetti, nuovi brani, quindi stateci dietro, sempre connessi. Non potete mancare assolutamente!", dicono nel video.