Museo Egizio, Christian Greco: è giorno più bello della mia vita

Torino, 21 nov. (askanews) - "Avere ricevuto il Presidente della Repubblica Italiana, aver dato a lui la restituzione come simbolo dell'unità nazionale, aver avuto una delegazione egiziana con il ministro dell'Antichità e il Segretario Generale per ribadire questa amicizia, essere il direttore che è riuscito a a raggiungere questo traguardo dei 200 anni, sintetizzo e dico che per me il giorno più bello della mia vita". Lo ha detto il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, nel giorno dell'inaugurazione del nuovo allestimento della Galleria dei Re in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario del museo.