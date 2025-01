Msc Crociere porta il mare sulla facciata della Rinascente di Milano

Milano, 15 gen. (askanews) - Il countdown e poi un gioco di migliaia di luci porta il mare in Duomo colorando di blu la facciata della Rinascente di Milano e con le vetrine dello store allestite con opere d'arte, in mostra fino al 29 gennaio per la campagna emozionale intitolata "In Viaggio verso la Bellezza". Come racconta Leonardo Massa Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC. "E' il secondo anno che proponiamo questa iniziativa che ci è piaciuta molto, è piaciuta molto ai clienti e l'abbiamo addirittura migliorata".

Per Msc si prospetta un anno ricco di novità. "I segnali e i numeri sul 2025 oggi sono molto positivi. Un aumento non solo dei volumi ma anche dell'MPD del prezzo medio. E raccontare questo dopo un anno record come il 2024 ci riempie di orgoglio e di ottimismo per questa industria. L'estate di MSC non sarà mai così grande come quella di quest'anno, con l'arrivo della nuova ammiraglia MSC World America che vareremo a Miami il 9 aprile. Miami per noi è importante, a testimonianza di questo sempre nell'aprile del 2025 inaugureremo anche il terminal croceristico più grande e più sostenibile al mondo. Un'estate che continua con il Mediterraneo, centro del nostro business sia orientale che già occidentale, il nord d'Europa con una presenza molto ampia delle nostre navi e appunto come raccontavo, la nostra presenza caraibi" conclude Massa.