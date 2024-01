MSC Crociere: 2024 sarà anno record, italiani sempre più per mare

Milano, 11. Gen. (askanews) - "Un anno da record": così MSC Crociere, nel corso di una conferenza stampa a Milano, ha fotografato il 2024 che si è appena aperto. Leonardo Massa, Managing Director della compagnia, terzo brand a livello globale e leader nel Mediterraneo, ha annunciato che in Italia registrerà quest'anno un nuovo picco di movimentazione dei passeggeri, che saliranno a 4,2 milioni rispetto ai 4 milioni del 2023 (+5%), effettuando 1.075 scali e operando con 16 navi, su un totale di 22 della flotta complessiva, nei 14 porti toccati lungo le coste italiane.

"Il 2024 comincia molto bene - ha detto Massa ad askanews - la tendenza all'advance booking dei clienti italiani è assolutamente confermata dai numeri. Siamo estremamente fiduciosi che se il 2023 è stato un anno record, il 2024 sta creando che si supererà sia in volume, ancora di più in redditività, gli ottimi risultati del 2023".

Per l'estate MSC ha presentato un'offerta di 146 diversi itinerari in Mediterraneo, Nord Europa, Centro America e il ritorno del Sud-Est asiatico con tutte e 22 le navi della flotta che saranno impegnate per un totale di 1.200 crociere. "Quello che noi immaginiamo - ha aggiunto il manager - è un'industria della crociera che, come capita negli ultimi 20 anni, continuerà a crescere in Italia. Sempre più italiani sceglieranno per le loro vacanze una nave da crociera".

La conferenza stampa milanese è stata anche l'occasione per il lancio di una campagna globale, che ruota intorno a un nuovo spot dedicato all'idea della bellezza. "La crociera è legata a un momento bello della vita - ha concluso Leonardo Massa - quello dell'andare in vacanza. Questa idea bella di quando si va in vacanza e quindi si va in crociera, ci piace anche unirla all'idea di bellezza, coniugata come fa il nostro spot al 360 gradi. Quindi navigare insieme a MSC verso la bellezza".

Guardano poi ancora più avanti, il 5 gennaio 2025 la MSC Magnifica salperà per una crociera di 116 notti intorno al mondo, visitando 50 destinazioni in 21 Paesi.