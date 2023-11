Mosca: scioccati dai tempi di evacuazione ostaggi russi da Gaza

Milano, 9 nov. (askanews) - "Siamo rimasti davvero scioccati ieri dopo aver ascoltato una dichiarazione dell'ambasciatore israeliano a Mosca, secondo cui l'armonizzazione delle liste russe (per l'evacuazione, ndr) potrebbe richiedere fino a due settimane. Questo è logicamente inaccettabile". Lo ha detto Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa. "Da parte nostra è tutto pronto per l'evacuazione dei russi e dei connazionali che ci hanno chiesto aiuto per lasciare la regione. Siamo stati contattati anche da cittadini di altri Paesi", ha aggiunto Zacharova.