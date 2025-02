Mosca, dopo 3 anni di guerra la gente spera nella pace

Roma, 24 feb. (askanews) - Nel terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, per le strade di Mosca in molti sperano che il riavvicinamento tra il presidente Usa Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin possa portare alla pace.

"Certo che è un bene, assolutamente - afferma una donna, pensionata, commentando l'elezione di Trump - tutto è diventato completamente diverso, tutto si è ribaltato nel mondo con l'arrivo di Trump, quindi aspettiamo con ansia le sue sagge decisioni".

"Vorrei che questo conflitto finisse il prima possibile - sostiene un uomo - qualsiasi cosa accada da una parte o dall'altra, la gente muore, e questa è la cosa importante per me. Penso che dovremmo cercare di evitare le guerre sul nostro pianeta in generale, perché la gente muore".

"Speriamo che l'operazione militare speciale finisca in un futuro molto prossimo. Speriamo che i nostri connazionali non muoiano più, non soffrano più e non rimangano invalidi laggiù, e che comincino a tornare a casa. L'aspetto umano è importante per me, non mi interessa la politica, non mi interessa" aggiunge una donna.

E qualcuno riferendosi al tavolo dei negoziati a Riad, da cui Ucraina e Europa sono state escluse, ha affermato: "Mentre gli adulti parlano, afferma un ragazzo riferendosi a Russia e Stati Uniti, è meglio che i bambini stiano in disparte - parlando di Ucraina e Europa - quando gli adulti raggiungono un accordo, i bambini possono essere informati di ciò che gli adulti hanno deciso. Penso che non sia un segreto che ci siano Stati sovrani e Stati 'presunti sovrani' ha concluso.