Mosaico delle meraviglie: l'omaggio di Birra Messina alla Sicilia

Milano, 19 ott. (askanews) - Trecento piastrelle decorate a mano compongono l'omaggio alla tradizione artistica siciliana di Birra Messina Cristalli di Sale che, con questo progetto, contribuisce alla riqualificazione urbana di Fondo Saccà, una zona alla periferia di Messina. Il mosaico delle Meraviglie, questo il titolo dell'opera realizzata col patrocinio del Comune e in collaborazione con Fondazione Me.S.S.In.A. e l'Associazione italiana giovani per l'Unesco, è un lavoro artistico collettivo frutto della creatività di nove ceramisti provenienti da otto località siciliane. Attraverso quest'arte antica e la capacità degli artisti contemporanei di innovarla, il mosaico delle meraviglie diventa un messaggio culturale per la collettività, il regalo di un viaggio visivo nelle bellezze dell'Isola, dai quattro Canti di Palermo alla chiesa della Collegiata di Monreale, per citarne alcuni. Un segno del legame tra Birra Messina cristalli di sale e il territorio dove, grazie all'accordo del 2019 con la cooperativa Birrificio Messina, Heineken, proprietaria del marchio birra Messina, produce una parte della lager col sale delle saline di Trapani.