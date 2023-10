Morrone (IISMAS): a CardioRace anche prevenzione tumori pelle

Roma, 2 ott. (askanews) - "CardioRace è stata una straordinaria occasione per permettere a tutti i cittadini - oltre che a partecipare a una gara di corsa - di poter eseguire prevenzione per le malattie cardiache ma anche per altre specialità, come quella dermatologica. Noi dell'Istituto Internazionale di Scienze Mediche Antropologiche e Sociali, IISMAS, abbiamo partecipato per dare il nostro contributo sulla prevenzione delle malattie dermatologiche, con attenzione a quelle infiammatorie - come la dermatite atopica e la psoriasi -, ma in particolare nei confronti dei tumori della pelle. come il melanoma e il carcinoma che, se diagnosticati precocemente, possono determinare la guarigione completa di tutte le persone affette da queste patologie". Lo ha detto il prof. Aldo Morrone, presidente dell'Istituto Internazionale Scienze Mediche Antropologiche e Sociali (IISMAS), a margine di "CardioRace", manifestazione per la sensibilizzazione alla salute del cuore, organizzata da DreamCom e svoltasi presso l'ippodromo Capannelle di Roma.