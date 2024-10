Morelli e Giannetta, una coppia oltre la realtà virtuale

Roma, 12 ott. (askanews) - Giampaolo Morelli torna a dirigere e interpretare una commedia sentimentale, "L'amore e altre seghe mentali", nei cinema dal 17 ottobre. Accanto a lui questa volta c'è Maria Chiara Giannetta. Morelli interpreta un 45enne che non crede più alle relazioni sentimentali ma si dedica compulsivamente al sesso virtuale. L'incontro con una cameriera svagata e pasticciona, molto reale, gli farà riscoprire qualcosa.

"Sei bombardato da migliaia di immagini di vacanze, di cibo, di felicità, di divertimento, tutto insieme. - ha spiegato il regista-interprete - Quindi ti fanno sembrare che la tua vita non sia altrettanto appagante. Di conseguenza questo svilisce anche col tuo rapporto, che inevitabilmente richiede dell'impegno. Dobbiamo ancora educarci a questa tecnologia".

Giannetta, 32 anni, osserva che anche tra i suoi coetanei c'è sempre più difficoltà a costruire una relazione sentimentale. "Lo vedo soprattutto in realtà da parte degli uomini. - ha detto - E' un momento in cui le donne stanno sempre di più cercando di esplorare e di venire fuori. Ed è come se di questo incontro l'uomo ne avesse un po' paura. Un po' paura ad incontrare magari una donna che ha casomai un forte carattere, una forte voce, anche invasiva, forse, perché vuole farsi sentire".