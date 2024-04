Monza città turistica internazionale, la nuova Campagna del Comune

Milano, 5 apr. (askanews) - La città di Monza è conosciuta nel mondo per il Gran premio d'Italia di Formula 1 ma non tutti sanno che il Parco recintato che ne ospita il circuito è il più grande d'Europa ed è frequentato da decine di migliaia di persone ogni week end. Il capoluogo della Brianza però non è soltanto un'attrazione per gli appassionati di motori o per chi vuole visitare la Villa Reale. E' una destinazione turistica in forte crescita. Dopo la parentesi Covid Monza ha registrato un boom di presenze straniere, con oltre 120mila visitatori totali nel 2023, più 20 per cento rispetto al 2019. Per consolidare la sua vocazione di città turistica di respiro internazionale il Comune ha lanciato una nuova campagna di comunicazione: "Monza, let's get to the point".

"Monza - ha detto ad askanews Carlo Abbà, assessore Comune Monza al Lavoro, Commercio e Marketing territoriale - si è scoperta città turistica in occasione di Expo e in occasione del fatto che alcune altre attività venivano restituite dopo importanti restauri ai cittadini e alla città. Abbiamo puntato sul fatto che ci fossero delle attrattività ben precise. Oggi dopo che i visitatori sono cresciuti sia con Expo e sia costantemente in tutti questi anni, abbiamo sempre una necessità di non puntare più sulle singole attrattività della città ma di puntare sul fatto di scoprire la città nel suo insieme: città dei motori, città di cultura, d'arte di bellezza e quindi noi diciamo: vieni a Monza, vivila nella sua esperienza che non sono solo quelle legate ad attrattività, scoprila e poi amala".

Tra gli obiettivi della campagna attrarre - con un uso esclusivo dell'inglese - i turisti stranieri e coordinare le iniziative promozionali con la città di Milano. "Abbiamo puntato su un inglese molto semplice, molto comprensibile - ha aggiunto l'assessore - perché già oggi una buona parte dei nostri turistici Specialmente in occasione delle manifestazioni motoristiche sono internazionali, perché abbiamo aderito a un circuito internazionale, un itinerario culturale: Destination Napoleon e stiamo creandone uno dedicato ai Longobardi. Perché di fatto è già così. Perché di fatto la nostra campagna si rivolge in maniera non prevalente ma preliminare tutto quello che sono i visitatori di Milano, che possono con un semplice passeggiata di con mezz'ora di viaggio e accedere alla nostra città".

Che cosa può scoprire un turista a Monza? "C'è una Villa Reale fatta dall'epoca degli Asburgo e poi proseguito nel periodo Napoleonico che sta dentro il Parco recintato più grande d'Europa, che contiene l'autodromo che è nato in tutto il mondo. Ma oltretutto in città c'è il più importante museo con i gioielli dei Longobardi e quelle custodito soprattutto la Corona Ferrea, che è un simbolo dell'intera Europa".

La nuova campagna di promozione turistica, con il suo nuovo logo, invita il visitatore a scoprire la città "attraverso il proprio punto di vista". "La città - ha concluso l'assessore - si presenta con numerose attrattività e numerosi eventi. il turista può scegliere il percorso che più gli è vicino. Un po' come un diamante grezzo che in qualche modo decido dall'angolatura dalla quale lo vedo la sfaccettatura che voglio vedere meglio e quindi gli diamo la possibilità di scegliere come vivere la città, di come vivere l'esperienza a Monza".