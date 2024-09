Moda Parigi, Stella McCartney tra drappi e messaggio ambientalista

Parigi, 30 set. (askanews) - Star, cantanti e attrici, da Natalie Portman a Greta Gerwig, da Paris Jackson a Juliette Binoche, per assistere alla sfilata della collezione primavera-estate 2025 di Stella McCartney durante la Settimana della moda di Parigi.

In passerella trench, top e gonne drappeggiate, abiti a nuvola, completi gessati nelle tonalità del bianco e del grigio, tessuti svolazzanti e un chiaro messaggio ambientalista: "Save what you Love". "Ho pensato alle migliaia di uccelli che vengono uccisi dall'industria della moda. Per me rappresentano la purezza, la libertà, la pace" ha spiegato Stella McCartney presentando la collezione, il cui cuore è proprio la "leggerezza".

La casa di moda ha anche annunciato di aver superato il 90 per cento di sostenibilità nei materiali usati per le sue creazioni.