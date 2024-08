Moda, musica e animazione, arriva "PAPmusic-Animation for Fashion"

Roma, 5 ago. (askanews) - In anteprima un video di backstage di "PAPmusic - Animation for Fashion", lungometraggio di animazione 3D in full CGI scritto e diretto dalla cantautrice e artista LeiKiè, al cinema dal 26 settembre. Il lungometraggio (il primo firmato da Not Just Music, casa di produzione indipendente e autonoma), offre uno sguardo ironico e affascinante sulle dinamiche di una giovane azienda di moda.

A Milano, capitale della moda italiana, prende vita la storia della PAPmusic, il cui nome trae origine dall'abbreviazione comunemente utilizzata nel mondo della moda, "P-A-P", che sta per pret-à-porter. La nuova casa di moda italiana PAPmusic, insieme al suo giovane team eclettico e divertente, lancia una nuova collezione moda. Amori, contrasti caratteriali e dinamiche lavorative si intrecciano continuamente, con numerosi colpi di scena. Al centro della storia c'è il rapporto amoroso ma sempre conflittuale tra Lui e Lei che sono rispettivamente il direttore commerciale e la stilista dell'azienda.

A prestare la voce ai protagonisti ci sono tra gli altri Luca Ward nel ruolo di Giuseppe, ceo dell'azienda, Rudy Zerbi come voce narrante, Marco Mazzoli nel ruolo di Lui e LeiKiè, regista del film, nel ruolo di Lei; inoltre Jake La Furia nel ruolo di Max, export manager e miglior amico di Lui, e Tamara Donà voce di Mamita, receptionist dell'azienda e figura sensitiva e misteriosa.

Una commedia romantica e musicale animata; un lavoro durato più di 10 anni dall'ideazione, allo sviluppo dello storyboard fino alla produzione di oltre 50 personaggi, centinaia di comparse, ricerca di look stravaganti ispirati ai colori e al mood della Pop Art. Inoltre, alcuni dei più iconici centri urbani italiani da Roma, alle antiche rovine di Pompei fino al romantico Ponte dei Sospiri di Venezia sono stati ricreati in maniera spettacolare e con un'attenzione ai dettagli che offre una rappresentazione visiva unica, come si vede nella clip in anteprima.

Anche la colonna sonora è ispirata alla musica pop italiana; "PAPmusic" vuole omaggiare la creatività e l'innovazione che hanno reso l'Italia un punto di riferimento mondiale nel settore della moda e dell'arte. Una storia di passione, creatività e collaborazione. "PAPmusic - Animation for Fashion" rappresenta un connubio tra musica, moda, design, animazione e patrimonio artistico italiano, invitando il pubblico a riconoscere e valorizzare l'unicità di ogni individuo e la bellezza delle differenze.