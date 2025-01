Moda, Dior Homme a Parigi propone una collezione raffinatissima

Parigi, 24 gen. (askanews) - Lo stilista britannico Kim Jones ha presentato a Parigi la nuova collezione Dior Homme. Si tratta di una linea raffinata con silhouette molto strutturate, proposta in un ambiente minimalista allestito presso l'École Militaire. Per la nuova collezione lo stilista si è ispirato alla collezione Ligne H di Christian Dior dell'autunno-inverno 1954-1955, con una silhouette modellata sulle due linee parallele della lettera H e che uniforma spalle, vita e fianchi in una struttura rettangolare.