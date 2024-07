Mobilità, Squeri (FI): modificare approccio, meno rigido

Roma, 16 lug. (askanews) - "Mobilità neutrale, se ne parla tanto ma dopo il voto che c'è stato in Europa è giunto il momento di modificare un pò l'approccio, in senso meno rigido e dirigistico come invece abbiamo visto dall'Ue. Più in sintonia con quelle che sono le esigenze degli automobilisti e le sostenibilità ambientali ed economiche. Per cui ci aspettiamo cambiamenti che portino a questo importante settore della vita quotidiana di ogni cittadino europeo a far sì che sia l'auto al servizio dellìuomo e non il contrario. E' il paradigma da sciogliere se ci sono le condizioni per poterlo fare".

E' quanto ha dichiarato l'On. Luca Squeri, responsabile energia di Forza Italia, in occasione della presentazione dello studio dal titolo "L'innovazione strada maestra per sostenibilità e transizione" realizzato dall'Istituto per la Competitività (I-Com) nell'ambito dell'Osservatorio sull'Innovazione Energetica (Innov-E).