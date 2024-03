Mobilità elettrica, quarto episodio di "Run Electric"

Roma, 22 mar. (askanews) - Esce il nuovo episodio del video-reportage "Run Electric" realizzato da The Watcher Post in collaborazione con gli UTOPIA Studios, un prodotto che racconta la filiera della mobilità elettrica in Italia. Questa tappa del viaggio è dedicata a E-GAP, una realtà, con sede a Buccinasco, alle porte di Milano, specializzata nel settore delle ricariche rapide dei veicoli elettrici, anche on demand. Un colosso industriale che rappresenta l'innovazione più avanzata nel settore della ricarica rapida degli e-vehicle. Una storia di successo made in Italy, che viene raccontata alle telecamere di The Watcher Post dal presidente e fondatore di E-GAP Eugenio De Blasio e dal managing director di E-GAP Engineering Francesco Mastrandrea. L'episodio completo è visibile sul sito di The Watcher Post.