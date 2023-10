M.O., per Tajani "c'è un solo e unico responsabile: Hamas"

Roma, 10 ott. (askanews) - "Per questa folle spirale di violenza è chiaro c'è un solo e unico responsabile" delle violenze in Medio Oriente, "è Hamas". Lo ha dichiarato oggi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un'informativa alla Camera sulla situazione in Medio Oriente.

"Il gruppo terroristico ha rivendicato la paternità dell'attacco e lanciato l'appello ad altre formazioni militari radicali e all'intero popolo palestinese a unirsi alla mobilitazione contro Israele", ha proseguito il ministro. "L'attacco di Hamas contro Israele è un gravissimo atto di aggressione, privo di giustificazione, ha causato centinaia di vittime innocenti e ha riacceso un conflitto che rischia ora di estendersi con conseguenze devastanti. Un'azione così brutale e irresponsabile deve essere condannata senza alcuna ambiguità", ha sottolineato. "Auspico che dal Parlamento arrivi un messaggio unitario in tal senso", ha concluso Tajani.