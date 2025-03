M.O, Crosetto: a Gaza peggioramento brusco

Pratica di Mare (Rm), 28 mar. (askanews) - A Gaza c'è stato "un peggioramento brusco nelle ultime settimane, su cui ci stiamo impegnando molto per cercare di ripristinare anche lì la tregua.

È un inseguimento: passiamo dalla tregua alla guerra con una velocità incredibile". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della cerimonia per i 102 anni di fondazione dell'Aeronautica Militare, a Pratica di Mare.

"Al momento la situazione" nel valico di Rafah "è peggiorata notevolmente. Abbiamo messo in sicurezza e i nostri carabinieri, e siamo pronti a lavorare quando c'è la possibilità perché quel valico è fondamentale. Continuiamo tutte le nostre operazioni di assistenza alla popolazione civile. Anche i voli dell'Aeronautica continuano a portare in Italia i bambini e le loro famiglie", ha spiegato Crosetto.

"Anche in Ucraina - ha aggiunto - questa tregua che riguarda le infrastrutture di produzione energetica a noi come Italia sembra non sufficiente. Io mi auguro che ad ad esempio tutte le infrastrutture civili vengono prima di quelle energetiche, gli ospedali, le scuole, che sono altrettanto importanti, che si allarghi almeno a quello la tregua".