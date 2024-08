M.O., Biden: con tregua a Gaza Iran potrebbe rinunciare a rappresaglia

New Orleans (Louisiana), 13 ago. (askanews) - L'Iran potrebbe rinunciare a una rappresaglia contro Israele in caso di tregua a Gaza. Se ne è detto convinto il presidente americano Joe Biden. Alla domanda dei giornalisti se si aspetta che l'Iran si astenga dall'effettuare una rappresaglia contro Israele se fosse raggiunto un accordo per il cessate-il-fuoco e la liberazione degli ostaggi, Biden ha risposto: "È quello che mi aspetto".

L'Iran ha promesso di vendicarsi per l'omicidio del 31 maggio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran, ma non lo ha ancora fatto. Stati Uniti, Egitto e Qatar stanno organizzando un vertice per finalizzare un accordo sugli ostaggi giovedì, il giorno di Ferragosto: Hamas ha finora indicato che non parteciperà.

Poi ha parlato dell'offensiva ucraina in Russia e ha detto: "crea un vero dilemma per il presidente russo Vladimir Putin".

Il presidente degli Stati Uniti, in viaggio a New Orleans, ha spiegato di aver parlato della questione con la sua squadra "ogni quattro o cinque ore negli ultimi sei-otto giorni" e ha assicurato che gli Stati Uniti, principale sostenitore militare di Kiev, sono "in costante comunicazione con gli ucraini".