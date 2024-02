M.O., Ascari (M5s): "La priorità è il cessate il fuoco immediato"

Roma, 13 feb. (askanews) - "La priorità oggi è il cessate il fuoco immediato. A Rafah ci sono oltre un milione e mezzo di persone, senza un piano di sgombero, bisogna evitare altre morti civili innocenti. Subito il rispetto delle risoluzioni internazionali che vuol dire il riconoscimento dello Stato di Palestina, se si vuole attuare i 'Due popoli-Due Stati', lo stop alla vendita di armi e soprattutto la pace". Lo ha detto la deputata del M5s Stefania Ascari al termine del flash mob davanti a Montecitorio dell'Intergruppo parlamentare per la Pace tra la Palestina e Israele.

"Il diritto internazionale deve essere applicato, ci sono oltre 40 anni di risoluzione internazionali molto chiare, devono essere rispettate: due popoli in due Stati, con il riconoscimento dello stato di Palestina, indipendente e sovrano", ha aggiunto.

Alla domanda se fosse in atto un genocidio, Ascari ha risposto che "questo deve essere riconosciuto da tribunali di competenza. Quello che è in atto è che ad oggi ci sono oltre 30.000 persone tra cui donne, uomini, bambini che hanno perso la vita. Serve una conferenza di pace che deve veramente mobilitare tutti per la fine di questo conflitto che provoca solo morte e distruzione".