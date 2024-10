Milton, sopravvive per ore in mare aggrappato a una borsa termica

Longboat Key, 11 ott. (askanews) - L'equipaggio di un elicottero della Guardia Costiera di Miami ha soccorso un uomo, il 10 ottobre, a circa 30 miglia da Longboat Key in seguito all'uragano Milton. Si tratta del capitano di un peschereccio su cui si trovava bordo per delle riparazioni e poi impossibilitato a mettersi in salvo per l'improvviso peggioramento del meteo con l'avvicinarsi della tempesta.

Il capitano è riuscito ad avvisare i soccoritori prima di non dare più notizie, a partire dalle 19 di sera. Una imbarcazione e un elicottero sono immediatamente partiti per cercarlo, ma a causa delle condizioni meteo ci sono volute ore per individuarlo e salvarlo, alle 13.30 del giorno dopo: l'uomo ha trascorso dunque un'intera notte in balia di raffiche di vento e mare in tempesta aggrappato ad una borsa termica e con indosso un giubbotto di salvataggio.