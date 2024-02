Milioni di cinesi in viaggio per il capodanno lunare

Roma, 8 feb. (askanews) - Stazioni ferroviarie di Pechino prese d'assalto. Milioni di cinesi si sono messi in viaggio, lasciando le grandi città per tornare a casa e stare con i propri familiari per festeggiare il capodanno cinese, o capodanno lunare che cade il 10 febbraio. Ma i festeggiamenti andranno avanti per giorni.

Una ricorrenza sentita particolarmente quest'anno perché inizia l'anno del Drago, simbolo molto importante nella cultura cinese. Sono tante le coppie che sperano di avere un figlio sotto "la sua protezione", in quanto si ritiene che il drago sia dotato di poteri magici, porti fortuna e successo. Nell'antica Cina si riteneva che gli imperatori fossero discendenti dei draghi.

L'ultimo anno del drago era caduto nel 2012, il prossimo si ripresenterà nel 2036.