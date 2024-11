Milan games week & Cartoomics da tutto esaurito

Milano, 23 nov. (askanews) - Una festa da tutto esaurito per la Milan Games week & Cartoomics, in scena fino al 24 novembre negli spazi di Fiera Milano (Rho). Fra cosplayer e appassionati di ogni età una grande folla ha riempito i padiglioni per gustarsi il meglio del mondo dei videogame, dei fumetti, dei giochi, dei collezionabili, ma anche del cinema, delle serie tv e della musica con eventi, talk, panel e ospiti nazionali e internazionali, tra gli stand e sui palchi dei padiglioni 9, 11, 13, 15 e l'Auditorium.

Gli appassionati possono scegliere fra Esportshow, il distretto dedicato agli sport elettronici nei padiglioni 13 e 15 e il mondo dei comics e dei manga nei padiglioni 9 e 11, con tutti i grandi nomi fra cui Panini Comics, Edizioni BD, Saldapress, Gigaciao, Bao publishing, Tunuè, Astorina, J-POP Manga, Saldapress, Star Comics.

Fra i grandi nomi internazionali presenti in fiera più attesi Jason Aaron, Hiroyuki Eto, Takahiro Yoshimatsu, Auri Hirao, Bruce Heard, J.P. Ahonen, Bartosz Stzybor.

Il Padiglione 11 ospita Electric Town, dove spicca il Nintendo Stage che porterà sul palco i suoi titoli più celebri, giocati assieme celebrità del settore fra cui Mario Kart, con Jeopard17; The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, con RoundTwo e molti altri. Tante postazioni per giocare e sul palco si canta anche con Let's Sing 2025.

Grande spazio ai videogiochi nella Gaming Zone (padiglioni 13 e 15). Tante sfide sui titoli del momento e le grandi finali tra i migliori team e pro-player che si alternano sul palco. Non solo: una Freeplay Area realizzata con il supporto di isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, è attrezzata con circa 200 postazioni che le attribuiscono il titolo di più grande area mai realizzata in MGWCMX, per giocare gratuitamente ai giochi più recenti.

Il quartiere Indie Dungeon è il palcoscenico della creatività Made in Italy, con particolare cura per le realtà indipendenti: con oltre 30 studi presenti, si tratta dell'area indie di MGWCMX più grande di sempre, allestita da sempre in collaborazione con l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, IIDEA. Moonryde presente con il suo stand esclusivo, per le finali del Moonryde Invitational in partnership con Red Bull.

Nell'Auditorium va in scena il "Fantasticon Film Fest", la seconda edizione del festival dedicato al genere anime, fantasy e horror con una sezione competitiva dedicata ai corti di genere.

Il Central Stage è il palcoscenico su cui si terranno alcuni fra gli appuntamenti più attesi, con panel e ospiti del panorama eSport e del videogioco, fra cui anche Shinji Mikami, inventore del capolavoro Resident Evil.

Spazio anche ai grandi nomi del boardgaming come Hasbro e HeroQuest, con tante novità. Pieni gli stand delle icone delle Carte da Gioco e da Collezione Wizard of the Coast, oltre che Bushiroad, The Pokemon Company e TOPPS e poi tanti action figure e curiosità per i collezionisti a partire dall'immancabile Funko.