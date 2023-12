Migranti, Sunak: "Non lascerò Corte europea bloccare voli in Ruanda"

Roma, 7 dic. (askanews) - Il primo ministro britannico conservatore Rishi Sunak ha affermato che il governo "non permetterà" alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) di bloccare i voli che trasportano i migranti illegali in Ruanda dal Regno Unito, in base a una nuova legge che sta per essere approvata in Parlamento. Il precedente tentativo di inviare i migranti in Ruanda è stato ostacolato dalle sentenze della Corte contro il governo britannico. Sunak è ora sotto pressione da parte del suo stesso partito per trovare una legge che contrasti l'immigrazione illegale.

"Non permetterò a una corte straniera di bloccare questi voli. Se la corte di Strasburgo sceglie di intervenire contro i chiari desideri del nostro Parlamento sovrano, farò ciò che è necessario per far decollare questi voli. E le nuove leggi di oggi hanno già chiarito che la decisione se attenersi alle misure provvisorie promulgate dalla Corte europea, è una decisione che spetta ai ministri del Governo britannico e solo ai ministri del Governo britannico".