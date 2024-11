Migranti, Starmer: "Buona notizia arresto fornitore barche in Olanda"

Londra, 14 nov. (askanews) - Parlando dal Ministero degli Interni, il primo ministro britannico Keir Starmer ha commentato l'arresto da parte della polizia olandese di un importante fornitore di piccole imbarcazioni utilizzate per traghettare i migranti illegali attraverso la Manica.

"È una buona notizia che oggi sia stato arrestato un uomo sospettato di essere un importante fornitore di attrezzature per piccole imbarcazioni. Le bande criminali la fanno franca da troppo tempo", ha affermato Starmer.

"Ovviamente sono molto lieto che la National Crime Agency sia stata coinvolta in modo centrale in questo. Abbiamo esercitato pressione sulle forze dell'ordine qui e lavorato con partner internazionali. E questo dimostra che questo approccio sta dando i suoi frutti", ha aggiunto.

"Continuerò a lavorare in stretto contatto con i miei omologhi europei, in particolare in Italia, in Germania e in Francia, per rafforzare questa collaborazione, perché è chiaro che sta già avendo un impatto".

"Se le barche e i motori non sono disponibili, ovviamente diventa molto più difficile effettuare queste traversate. E abbiamo a che fare con bande e gruppi che guadagnano enormi quantità di denaro da questo vile commercio".