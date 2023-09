Migranti, Piantedosi: collaborazione con Paesi origine e transito

Palermo, 29 set. (askanews) - "Proprio ieri in occasione del Consiglio Affari Interni a Bruxelles ho sottoposto ai colleghi europei una serie di iniziative per affrontare questa sfida epocale, riconducibili a due pilastri essenziali. Da un lato, la necessità di potenziare la collaborazione con i Paesi di origine e transito dei flussi, per rafforzare la cooperazione di natura investigativa e rendere più efficace la risposta repressiva contro i trafficanti. Dall'altro lato, la necessità di agire concretamente sulle cause della migrazione e offrire ai migranti delle alternative legali ai loro progetti migratori". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Palermo alla conferenza per il ventennale della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata.