Migranti, Metsola vede Tajani a NY: "Ue passi dalle parole ai fatti"

Roma, 18 set. (askanews) - "Non possiamo andare alle elezioni a giugno e dire ai nostri cittadini che abbiamo trovato delle soluzioni. Soluzioni ne abbiamo, sono sul tavolo, la commissione europea ha detto ciò che deve accadere, il ministro Tajani dice da anni cosa deve accadere. Adesso dobbiamo dobbiamo passare dalle parole ai fatti, perché i cittadini hanno bisogno di risposte, altrimenti perderemo i cittadini": lo ha dichiarato la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola, fuori dal consolato italiano a New York, dove è stata ricevuta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, a New York per l'apertura della 78ma Assemblea Generale all'Onu.