Migranti, Meloni: non permetterò che l'Italia diventi un campo profughi

New York, 19 set. (askanews) - "Io penso che un'organizzazione come l'Onu, che è stata fondamentale per sconfiggere la schiavitù, non possa oggi consentire il ritorno di quella barbarie sotto altre forme e intendo dirlo con chiarezza".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York.

"Le interlocuzioni sono in corso" e il tema "intendo portarlo con forza, sarà parte significativa del mio intervento alle Nazioni unite. E penso - ha detto ancora - si possa implementare il ruolo di tutti gli organismi internazionali per affrontare un problema che non è solo dell'Italia e che l'Italia non può risolvere da sola. Se qualcuno pensa, anche in Europa, che il problema possa risolversi in Italia si sta sbagliando. Io non consentirò che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa".

Comunque, ha aggiunto, "anche se ci fosse un governo con una visione immigrazionista come quello di prima, il problema non lo risolvi in Italia. Il problema si risolve dichiarando guerra ai trafficanti e investendo in Africa, con un approccio di aiuto e non predatorio".