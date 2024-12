Migranti, Conte: spot albanese non porta da nessuna parte

Roma, 19 dic. (askanews) - Io credo che il governo sull'immigrazione e sui centri in Albania "continui a fare molta propaganda. Dopo il fallimento dell'anno scorso, quando ha dimostrato che non aveva una soluzione, avendo sbandierato in campagna elettorale blocchi navali inapplicabili, adesso ha cercato di rimediare con questo spot albanese, che ci costa tantissimo, con dei centri vuoti".

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento sull'Intelligenza artificiale, commentando la sentenza della Cassazione sulla lista dei paesi sicuri.

"La verità - ha aggiunto - è che il governo, se vuole lavorare seriamente, senza alimentare paure innanzitutto, senza fomentare odio e razzismo, ma in modo serio, partendo quindi dalla tutela dei diritti delle persone vulnerabili, dei migranti che vengono in Italia, lo deve fare in un contesto europeo. Deve lavorare, ad esempio, per rivedere quel patto che pure ha sottoscritto sull'immigrazione europea, che lascia noi come primo paese di approdo a dover sopportare tutti gli oneri di flussi migratori che spesso non riusciamo a reggere.

"Da questo punto di vista quindi deve lavorare per la revisione del patto europeo sull'immigrazione per avere una redistribuzione dei pesi e ovviamente anche dei migranti a livello europeo. La strada europea è quella più seria e più forte. Fughe in avanti con spot pubblicitari come quello albanese non portano da nessuna parte, l'abbiamo visto".