Port Moresby (Papua Nuova Guinea), 7 set. (askanews) - Migliaia di fedeli hanno accolto con canti e balli Papa Francesco a Port Moresby, in Papua Nuova Guinea. Il pontefice è protagonista in questi giorni di in una maratona di 12 giorni nella regione dell'Asia-Pacifico, con visite all'Indonesia, a Timor Est e a Singapore per promuovere il dialogo interreligioso e abbracciare le regioni alla periferia del mond.