Migliaia di fan da tutto il mondo per i 20 anni di Winx Club

Roma, 3 set. (askanews) - Fan da oltre 30 paesi del mondo, dagli Stati Uniti al Brasile, dalla Francia al Sudafrica, si sono ritrovati a Rimini per il più grande appuntamento 2024 dell'universo Winx Club. Piazza Malatesta è diventata il centro di Alfea per un giorno per l'evento organizzato da Rainbow, in collaborazione con il Comune di Rimini, per celebrare i 20 anni di una delle serie tv più amate al mondo, le fatine Winx, con cui Iginio Straffi ha fatto sognare diverse generazioni.

In migliaia hanno festeggiato (lo scorso 31 agosto) Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna, brindando ai vent'anni di magia, avventure e amicizia.

Tra ospiti, spettacoli dal vivo, concerti, proiezioni, mostre, sfilate ed esibizioni con le canzoni iconiche della serie, è stata ricreata l'atmosfera fiabesca anche grazie a un allestimento ad hoc e completamente ispirato all'universo Winx.

C'è stata anche l'anticipazione di una parte della nuovissima serie, che uscirà sulla Rai in Italia e Netflix in tutto il mondo nel 2025. Un reboot nuovo che il pubblico ha potuto vedere in anteprima a Rimini.

"Ogni volta mi emoziona tantissimo incontrare i fan che da anni seguono Winx Club e che vengono da tutto il mondo proprio per celebrare le nostre fate - ha detto Iginio Straffi, creatore di Winx Club, Fondatore di Rainbow - questo è il regalo e la soddisfazione più grande che si possa avere: l'amore e l'affetto dei fan che ci seguono ovunque".