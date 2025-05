Microsoft stringe un accordo con Musk per ospitare Grok AI

Milano, 20 mag. (askanews) - Microsoft sempre più indirizzata verso l'intelligenza artificiale. Il CEO Satya Nadella ha dichiarato che i server cloud dell'azienda ospiteranno ora Grok, l'assistente AI di xAI di Elon Musk progettato per interagire in modo fluido con gli utenti e rispondere in tempo reale a ciò che accade sul web.

"Oggi siamo entusiasti di annunciare che Grok di xAI arriverà su Azure", ha detto Nadella da Seattle annunciando la nascita della piattaforma Windows AI Foundry."

L'integrazione avverrà tramite la piattaforma di sviluppo AI di Microsoft che fornisce agli sviluppatori accesso a servizi, strumenti e modelli pre-costruiti per la creazione di applicazioni e agenti AI. Questo permetterà agli sviluppatori di sfruttare Grok all'interno delle loro app e a Microsoft di utilizzare potenzialmente il modello AI nei suoi servizi.

Questa notizia arriva a pochi giorni dal caos creato da Grok, che ha cominciato a rispondere alle domande degli utenti tirando ripetutemente in ballo il genocidio bianco, ovvero la teoria del complotto che parla della presunta persecuzione dei bianchi nel Sudafrica dopo la fine dell'apartheid.

Musk in collegamento video ha spiegato che i modelli della sua azienda "aspirano alla verità con errori minimi".

"Ci saranno sempre degli errori, ma il nostro obiettivo è arrivare alla verità riconoscendo gli errori, minimizzandoli nel tempo. E penso che questo sia davvero fondamentale per la sicurezza dell'intelligenza artificiale", ha spiegato il fondatore di Tesla aggiungendo che è estremamente importante che i modelli di intelligenza artificiale siano ancorati alla realtà.