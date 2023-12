Michel: avvio negoziati adesione Ucraina e Moldavia è momento storico

Roma, 15 dic. (askanews) - La decisione di aprire i negoziati d'adesione con l'Ucraina e con la Moldavia, presa dal Consiglio europeo a Bruxelles, segna un momento storico, che mostra la credibilità e la forza dell'Unione europea, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando con i giornalisti subito dopo che era stata resa nota la svolta al vertice.

"Questa sera abbiamo inviato un segnale molto forte ai cittadini europei, u n segnale molto forte ai cittadini ucraini. Abbiamo deciso di concedere lo status di candidato alla Georgia, di aprire i negoziati con l'Ucraina e con la Moldavia, di fare un passo molto importante con la Bosnia-Erzegovina perché apriremo i negoziati e nelle prossime settimane la Commissione pubblicherà una relazione per prendere una decisione. Questo è un momento storico, un Consiglio europeo storico" ha detto Michel.

"Penso che per questo incontro abbiamo fatto un enorme passo nella giusta direzione. E poi abbiamo colto tutti di sorpresa, perché siamo stati in grado di prendere, a tempo di record, una decisione molto forte sull'allargamento in generale e soprattutto sull'Ucraina" ha aggiunto.