Miart, Intesa Sanpaolo: testimoniamo valore dell'arte contemporanea

Milano, 4 apr. (askanews) - Robert Rauschenberg è il grande protagonista della Art Week di Milano e lo è anche dello spazio di Intesa Sanpaolo a miart, la fiera di cui il gruppo bancario è il main partner. "Io credo che il portare un'opera così significativa, così di valore in senso ampio e contestualmente di aprire il caveau delle Gallerie d'Italia in piazza della Scala - ha detto ad askanews Michele Coppola, direttore Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo - significhi proprio avere desiderio di mantenere vivo un legame tra il momento in fiera, tra il lavoro che fanno i galleristi e le realtà culturali e museali che Milano ha. Ecco, essere qui con Ruschenberg in un momento significativo per la storia dell'artista, con la Fondazione significa avere ben chiaro il ruolo e il valore dell'arte, dell'arte contemporanea e del sottolinearne il significato a 360 gradi".

Ma la fiera milanese è anche il momento per la banca di raccontare, una volta di più, l'impegno diretto anche sul terreno della cultura. "Essere collezionisti - ha aggiunto Coppola - significa avvertire la responsabilità di fronte al valore e al significato che le opere d'arte gli artisti assumono. Essere la più importante banca italiana significa essere parte di una comunità ed essere parte di una comunità in occasione di miart, in una fiera he anche nel titolo sceglie i relazionarsi e di lavorare insieme, credo che sia la dimostrazione migliore di come il progetto Cultura di Intesa San Paolo rappresenti e significhi l'attaccamento, il valore e il significato di essere collezionisti e di guardare al mercato in questo momento".