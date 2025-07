Merz: possibile attacco laser Cina contro aereo tedesco inaccettabile

Berlino, 9 lug. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito "inaccettabile" un "possibile attacco laser" da parte dell'esercito cinese contro un aereo tedesco sopra il Mar Rosso". Pechino ha respinto le affermazioni, affermando che sono "completamente incoerenti con i fatti".

"Il possibile attacco laser contro un aereo da sorveglianza militare è del tutto inaccettabile. L'ambasciatore cinese è stato convocato al ministero degli Esteri. Il ministro degli Esteri non ha ancora presentato una relazione definitiva, nemmeno sulla conversazione. Non voglio fare una valutazione definitiva oggi, ma un evento del genere dimostra che anche noi dobbiamo affrontare fenomeni come questo e che indagheremo anche sulla provenienza esatta di questo attacco laser contro un aereo tedesco", ha detto Merz in conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato Mark Rutte a Berlino.