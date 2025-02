Merz: guai se si impone non solo America First, ma "America Alone"

Berlino, 24 feb. (askanews) - Il futuro cancelliere tedesco, il leader Cdu Friedrich Merz, è pronto allo "scenario peggiore" nelle relazioni transatlantiche, di fronte a un'amministrazione Trump che si sta sempre più allontanando dell'Europa. E la sera stessa delle elezioni da cui è uscito vincitore, con l'Unione Cdu-Csu primo partito al 28,5% dei consensi, ha telefonato al presidente francese Emmanuel Macron in viaggio verso Washington.

"Come sempre, bisogna anche affrontare lo scenario peggiore. Se prevarranno coloro che fanno davvero America first, ma quasi America Alone, il loro motto in America, allora sarà difficile. Ma resto fiducioso che riusciremo a mantenere le relazioni transatlantiche. Come ho detto, è nel nostro reciproco interesse".

"Soprattutto dopo le dichiarazioni di Washington della scorsa settimana, è chiaro che noi europei ora dobbiamo essere in grado di agire molto velocemente, e che gli europei devono organizzare molto velocemente la propria capacità di difesa. Questa è una questione che avrà priorità assoluta nelle prossime settimane".

"Ecco perché ieri sera ho avuto una lunga telefonata con Emmanuel Macron, diretto a Washington. Abbiamo parlato delle questioni che intende discutere con il presidente americano e ho trovato che c'era completo accordo tra ciò che vuole dire e quello che penso io sull'argomento".