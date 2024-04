Mercato Immobiliare: boom di richieste per gli affitti brevi

Roma, 19 apr. (askanews) - Quello degli affitti brevi è un vero e proprio business che sta rivoluzionando il settore. Come confermato dal successo delle sublocazioni nelle città più esclusive come Firenze, Roma, Lago di Como ma anche a Saint Moritz, in Svizzera. Ne parla Marco Billiani, Ceo de La Billiani Acquisizioni e "Chiave immobiliare", a oggi uno dei più importanti player del settore. Il focus dell'azienda è acquisire immobili in locazione per poi destinarli agli affitti brevi, con una community di oltre 3000 proprietari e investitori che si sono affidati ai suoi servizi